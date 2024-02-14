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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Знищення "Цезаря Кунікова" коментують експерти у США

Брифінг. Знищення "Цезаря Кунікова" коментують експерти у США
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Брифінг. Знищення "Цезаря Кунікова" коментують експерти у США

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Брифінг Голосу Америки. Джо Байден закликає Палату Представників негайно проголосувати за допомогу Україні. Спікер Майк Джонсон спершу хоче зустрітися віч-на-віч із президентом. Віртуальне засідання "Рамштайн". Чого очікувати Україні? Що відомо про деталі спецоперації зі знищення "Цезаря Кунікова", і як реагують на це західні оглядачі? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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