Брифінг. Знищення "Цезаря Кунікова" коментують експерти у США

Брифінг Голосу Америки. Джо Байден закликає Палату Представників негайно проголосувати за допомогу Україні. Спікер Майк Джонсон спершу хоче зустрітися віч-на-віч із президентом. Віртуальне засідання "Рамштайн". Чого очікувати Україні? Що відомо про деталі спецоперації зі знищення "Цезаря Кунікова", і як реагують на це західні оглядачі? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.