Час-Time. Байден закликав конгресменів схвалити допомогу Україні

В ефірі Час-Time. Президент США Джо Байден виступив із заявою щодо схвалення Сенатом США законопроєкту, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. 60$ млрд з цієї допомоги передбачено для України. Чи почує спікер Палати представників Майк Джонсон заклики президента Байдена негайно схвалити допомогу та чи можуть законодавці винести законопроєкт на розгляд в обхід спікера? Очікування від наступного засідання Контактної групи із оборони України «Рамштайн». Україна в НАТО: Інтерв’ю із Евелін Фаркас, директоркою Інституту Маккейна. Мобільна станція переливання крові: Як працює спеціальний стабілізаційний пункт поблизу лінії фронту на Донбасі. В Українській Хаті у Нью-Джерсі американці знайомляться з українським «фастфудом», культурою та традиціями