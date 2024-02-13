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Час-Time

Час-Time. Байден закликав конгресменів схвалити допомогу Україні

Час-Time. Байден закликав конгресменів схвалити допомогу Україні
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Час-Time. Байден закликав конгресменів схвалити допомогу Україні

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В ефірі Час-Time. Президент США Джо Байден виступив із заявою щодо схвалення Сенатом США законопроєкту, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. 60$ млрд з цієї допомоги передбачено для України. Чи почує спікер Палати представників Майк Джонсон заклики президента Байдена негайно схвалити допомогу та чи можуть законодавці винести законопроєкт на розгляд в обхід спікера? Очікування від наступного засідання Контактної групи із оборони України «Рамштайн». Україна в НАТО: Інтерв’ю із Евелін Фаркас, директоркою Інституту Маккейна. Мобільна станція переливання крові: Як працює спеціальний стабілізаційний пункт поблизу лінії фронту на Донбасі. В Українській Хаті у Нью-Джерсі американці знайомляться з українським «фастфудом», культурою та традиціями

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