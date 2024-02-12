Час-Time. США будуть захищати кожен сантиметр НАТО - Білий Дім

Глобальні ризики, різні сценарії у війні Росії проти України: інтерв’ю з автором доповіді Атлантичної ради. Два роки повномасштабного вторгнення Росії не зламали українців – опитування. В кафе у штаті Колорадо організовують обіди української кухні та збирають кошти на допомогу Україні.