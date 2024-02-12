Глобальні ризики, різні сценарії у війні Росії проти України: інтерв’ю з автором доповіді Атлантичної ради. Два роки повномасштабного вторгнення Росії не зламали українців – опитування. В кафе у штаті Колорадо організовують обіди української кухні та збирають кошти на допомогу Україні.
Час-Time. США будуть захищати кожен сантиметр НАТО - Білий Дім
В ефірі Час-Time. Білий Дім запевняє союзників по НАТО, що США будуть захищати кожен сантиметр території Альянсу. Заяви Дональда Трампа щодо НАТО: огляд реакції в Європі. Сенат почав фінальний розгляд законопроєкту, в якому передбачене фінансування допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.
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лютий 09, 2024
Час-Time. Інтерв’ю Путіна, заміна Залужного - реакція Заходу
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лютий 07, 2024
Час-Time. Фінансування для України: новини з Конгресу
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лютий 05, 2024
Час-Time. США планують нові удари на Близькому Сході
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