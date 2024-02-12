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Час-Time

Час-Time. США будуть захищати кожен сантиметр НАТО - Білий Дім

Час-Time. США будуть захищати кожен сантиметр НАТО - Білий Дім
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Час-Time. США будуть захищати кожен сантиметр НАТО - Білий Дім

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В ефірі Час-Time. Білий Дім запевняє союзників по НАТО, що США будуть захищати кожен сантиметр території Альянсу. Заяви Дональда Трампа щодо НАТО: огляд реакції в Європі. Сенат почав фінальний розгляд законопроєкту, в якому передбачене фінансування допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

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