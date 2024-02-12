Брифінг. Чи зможе Конгрес схвалити допомогу Україні цього тижня?
Брифінг Голосу Америки. Сенат у понеділок готується голосувати за допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Чи зможе законопроєкт пройти Палату Представників? Європа реагує на заяви Дональда Трампа про НАТО. Новообраний президент Фінляндії Стубб хоче бачити Україну в ЄС і НАТО. Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.
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лютий 09, 2024
Брифінг. Реакція в США на інтервʼю Такера Карлсона з Путіним
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