Брифінг. Чи зможе Конгрес схвалити допомогу Україні цього тижня?

Брифінг Голосу Америки. Сенат у понеділок готується голосувати за допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Чи зможе законопроєкт пройти Палату Представників? Європа реагує на заяви Дональда Трампа про НАТО. Новообраний президент Фінляндії Стубб хоче бачити Україну в ЄС і НАТО. Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.