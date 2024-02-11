Президентка Угорщини йде у відставку через помилування засудженого у справі про сексуальне насильство

Президентка Угорщини Каталін Новак подала у відставку 10 лютого унаслідок тижневого пресингу через помилування чоловіка, засудженого за допомогу в приховуванні сексуального насильства в дитячому будинку.

Публікація тижневої давності про президентське помилування, здійснене у квітні минулого року напередодні візиту Папи Римського, викликала громадський резонанс, демонстрації і вимоги опозиції про відставку, пише інформаційна агенція Reuters. 20 квітня 2023 року Новак схвалила рішення помилувати помилувати близько двох десятків людей.

За інформацією агенції, скандал негативно позначився і на прем’єр-міністрові країни Вікторові Орбану, який роками будує свій політичний імідж як захисника дітей та провадить кампанії їх захисту від, як він каже, “ЛГБТК-активістів, які бродять по школах країни”.

Новак є віцеголовою партії Віктора Орбана Фідес”, нагадує Радіо Свобода. Орбан подав до парламенту поправку до конституції, яка позбавляє президента права помилувати за злочини, скоєні проти дітей.

“У разі злочину, вчиненого проти дітей, винуватець не може отримати помилування”, – написав у Фейсбуці Орбан.

Утім відставка президентки є ударом для правлячої партії країни, наголошує видання Guardian.

Я зробила помилку

“Я зробила помилку”, – сказала Новак, звертаючись до народу в ефірі державного телебачення Угорщини. Для цього вона перервала офіційний візит до Катару та несподівано повернулася до Будапешта в суботу.

Нового президента країни обиратиме парламент. У відставку подала також Юдіта Варга, яка була міністром юстиції на момент помилування та підписала це рішення, а також є активною членкинею партії “Фідес”.

Каталін Новак на Всесвітньому економічному форумі у Давосі цього року заявляла, що "Росія не може і не повинна виграти свою агресивну війну проти України, а тому підтримка України має продовжуватися".

Новак сказала, що потрібно й надалі підтримувати Україну, й що Угорщина буде це робити: "Я думаю, що ми повинні й надалі підтримувати Україну, і я можу запевнити вас, що Угорщина і надалі підтримуватиме Україну".

Обов'язки президента виконуватиме спікер Парламенту Угорщини Ласло Кьовер. За відставку Новак мають проголосувати депутати Парламенту, який збереться 26 лютого. Національна асамблея має 30 днів від моменту припинення повноважень президента, щоб обрати нового президента.