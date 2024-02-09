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Час-Time. Інтерв’ю Путіна, заміна Залужного - реакція Заходу

Час-Time. Інтерв’ю Путіна, заміна Залужного - реакція Заходу
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Час-Time. Інтерв’ю Путіна, заміна Залужного - реакція Заходу

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У Сенаті тривають обговорення допомоги Україні та іншим партнерам. Очікується що законодавці засідатимуть до пізнього вечора. У Вашингтоні президент Джо Байден зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Німецький політик прилетів у США обговорити підтримку України. Колишній ведучий Fox News Такер Карлсон взяв інтервʼю у російського президента — як відреагували на заході. Генерал Олександр Сирський досвідчений полководець і може змінити хід війни — відставний полковник Сухопутних сил США Роберт Гамільтон. Однак, виникає чимало запитань, каже він. Українські блогери у США: заробітки та контент українською на іншому кінці світу.

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