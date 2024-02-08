Час-Time. Заміна Залужного на Сирського – перші реакції у США

В ефірі Час-Time. Перезавантаження у командуванні ЗСУ. В Білому домі заявили, що будуть працювати із будь-яким військовим керівництвом України, незалежно від змін у командуванні. Американський Сенат вдруге розглядає законопроєкт, який передбачає допомогу Україні та Ізраїлю. Тренування на винищувачах F-16: На якому етапі навчання та що про пілотів Повітряних сил ЗСУ кажуть західні інструктори? У США відбувся попередній показ першого художнього фільму про повномасштабне вторгнення Росії – «Буча».