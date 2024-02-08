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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Чи дійшли у Конгресі згоди щодо допомоги Україні

Студія Вашингтон. Чи дійшли у Конгресі згоди щодо допомоги Україні
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Студія Вашингтон. Чи дійшли у Конгресі згоди щодо допомоги Україні

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Голосування щодо пакету допомоги Україні у Сенаті США. Демократи обіцяють винести це питання на голосування або разом з угодою щодо кордону, або без неї. Раніше республіканці заявляли, що не голосуватимуть за двопартійну угоду щодо посилення імміграційної політики. Коли очікувати просування законопроєкту про додаткове фінансування допомоги Україні - відповідає Катерина Лісунова.

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