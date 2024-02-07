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Час-Time

Час-Time. Фінансування для України: новини з Конгресу

Час-Time. Фінансування для України: новини з Конгресу
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Час-Time. Фінансування для України: новини з Конгресу

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В ефірі Час-Time. У сенаті США планують кілька варіантів голосування за допомогу Україні. Які саме? З експрезидента Трампа зняли президентський імунітет у справі повстання 6-го січня: вплив на вибори. Республіканські праймеріз у Неваді: перше в історії переміг "Проти всіх", з великими відривом. Вивезені до Росії українські підлітки розповіли свої історії в Конгресі. Як пильність американських лікарів допомогла врятувати біженку з Харкова.

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