Керівник МАГАТЕ відвідав Запорізьку АЕС і каже, що вона ціла, але під загрозою поки війна

Керівник Міжнародної агенції атомної енергетики Рафаель Ґроссі каже, що зміг відвідати захоплену російськими військами українську Запорізьку атомну електростанцію, щоб оцінити її безпеку.

Російські війська окупували Запорізьку АЕС у березні 2022 року, і відрізали станцію від енергомережі України.

Всі шість атомних реакторів ЗАЕС зупинені, але, щоб тримати їх у безпечному стані необхідне безперервне обслуговування, забезпечення електроенергією для устаткування і великою кількістю води для постійного охолодження.

Рафаель Ґроссі 7 лютого повідомив, що очолювана ним делегація змогла перевірити головні системи безпеки.

У відеозаписі з території ЗАЕС Ґроссі сказав, що будівля станції на вигляд “відносно стабільна” і припустив, що обстрілів чи боїв поблизу її території тепер менше.

Міжнародні фахівці не раз застерігали про загрозу аварії на цій найбільшій у Європі атомній електростанції на тлі неодноразових повідомлень про артилерійські обстріли і бойові сутички на її території або поблизу.

Україна неодноразово закликала демілітаризувати ЗАЕС, вимагаючи, щоб Росія вивела звідти своїх військових і забрала звідти зброю, але Москва відмовилася.

Додаткову стурбованість викликало те, що у червні 2023 року внаслідок руйнування Каховської греблі на Дніпрі зникло величезне водосховище, яке живило системи водяного охолодження АЕС.

Рафаель Ґроссі повідомив, що для отримання додаткової води на станції були пробурені свердловини.

“Під час мого четвертого відвідання ЗАЕС ми оцінили виконання 5 принципів МАГАТЕ щодо захисту станції і статусу забезпечення енергією, її охолоджувальні системи, рівень кваліфікованих працівників тощо”, - написав Ґроссі в мережі X.

Він зауважив, що поїздка на станцію означала перетин фронту активних бойових дій.

Також Рафаель Ґроссі додав, що вважає становище на ЗАЕС загрозливим допоки триває війна.

Російське міністерство оборони оприлюднило відеозапис перебування Рафаеля Ґроссі на станції і його спілкування з працівниками, хоча наразі не зрозуміло, чи могла делегація оглянути все, що вважала за потрібне.