Час-Time. Президент Байден закликав Конгрес США до підтримки України

В ефірі Час-Time. «Протистояти цьому законопроєкту значить грати Путіну на руку». Президент США Байден звернувся до Конгресу США: ключові тези промови. Суд у Вашингтоні постановив, що Дональд Трамп не має президентського імунітету у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Що це означає? Стівен Пайфер: Якщо США припинять допомогу Україні, американцям доведеться заплатити значно вищу ціну. Вплив не лише на Україну: Посли США у країнах Індо-Тихооеканського регіону закликали лідерів Конгресу негайно ухвалити додатковий пакет фінансування. Яку роль може відіграти Китай у мирному процесі в Україні? Сім’ї загиблих в Україні американських добровольців та поранені бійці зустрілись із законодавцями Конгресу.