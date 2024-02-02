Брифінг. Сенат може розглянути допомогу Україні вже наступного тижня
Брифінг Голосу Америки. Суд ООН візьметься за справу про "геноцид" – чому це важливо для України? Сенат США може розглянути допомогу Києву вже наступного тижня – які тут перспективи? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.
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