Час-Time. 50€ млрд на 4 роки – ЄС погодили програму допомоги Україні

В ефірі Час-Time. Лідери ЄС одноголосно погодили програму допомоги Україні до 50 мільярдів євро на 2024–2027 роки – подробиці. «Європа прокинулася»: Реакції у США на прийняття пакету допомоги ЄС. У Вашингтоні пройшов Національний молитовний сніданок – промова Байдена. Із законодавцями США зустрілися діти, які постраждали від військових дій Росії. Смертоносна атака РФ на Вінницю: історія порятунку та реабілітації 7-річного хлопчика зі Львова.