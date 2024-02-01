Час-Time. 50€ млрд на 4 роки – ЄС погодили програму допомоги Україні
В ефірі Час-Time. Лідери ЄС одноголосно погодили програму допомоги Україні до 50 мільярдів євро на 2024–2027 роки – подробиці. «Європа прокинулася»: Реакції у США на прийняття пакету допомоги ЄС. У Вашингтоні пройшов Національний молитовний сніданок – промова Байдена. Із законодавцями США зустрілися діти, які постраждали від військових дій Росії. Смертоносна атака РФ на Вінницю: історія порятунку та реабілітації 7-річного хлопчика зі Львова.
Випуски
-
січень 31, 2024
Час-Time. Повернення полонених. Результати суду в Гаазі
-
-
-
-
січень 25, 2024
Час-Time. Угода щодо допомоги Україні у Конгресі може зірватися
-
січень 24, 2024
Час-Time. Падіння Іл-76. Перемога Трампа в Нью-Гемпширі