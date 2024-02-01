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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. ЄС погодив 50 млрд для України. Черга – за США

Брифінг. ЄС погодив 50 млрд для України. Черга – за США
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Брифінг. ЄС погодив 50 млрд для України. Черга – за США

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Брифінг Голосу Америки. Лідери ЄС одноголосно погодили 50 мільярдів євро допомоги Україні. Включення із Брюсселя. Білий Дім закликає Конгрес не зволікати зі схваленням запиту на додаткове фінансування для Києва. "Ми мусимо продовжувати допомагати їм" - президент Джо Байден пообіцяв продовжувати працювати над досягненням миру і безпеки для українців на Молитовному сніданку у Вашингтоні. Пресконференція Ллойда Остіна. Головне. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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