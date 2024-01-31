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Час-Time

Час-Time. Повернення полонених. Результати суду в Гаазі

Час-Time. Повернення полонених. Результати суду в Гаазі
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Час-Time. Повернення полонених. Результати суду в Гаазі

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В ефірі Час-Time. Суд в Гаазі. Результати позову України. Україна провела один з наймасштабніших обмінів військовополоненими. Дмитро Лубінець про обміни військовополоненими та розслідування ІЛ-76. Україна отримає далекобійні бомби GLSDB від США вже найближчим часом. Як Захід може стримати російські амбіції й посилити європейську безпеку - Давліканова. У Конгресі обговорили загрози з боку Китаю і наголосили, що підтримка України важлива, зокрема, і як засіб стримування Китаю.

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