Брифінг. Обмін полоненими: скільки ще залишаються в полоні Росії?

Брифінг Голосу Америки. Україна повернула додому 207 полонених: скільки ще залишаються в Росії? Коли ЗСУ отримають далекобійні бомби GLSDB зі США? І якою має бути стратегія Заходу, щоб зупинити Росію? Інтерв'ю з дослідницею Оленою Давлікановою. Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.