Брифінг. Обмін полоненими: скільки ще залишаються в полоні Росії?
Брифінг Голосу Америки. Україна повернула додому 207 полонених: скільки ще залишаються в Росії? Коли ЗСУ отримають далекобійні бомби GLSDB зі США? І якою має бути стратегія Заходу, щоб зупинити Росію? Інтерв'ю з дослідницею Оленою Давлікановою. Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.
Випуски
-
-
січень 29, 2024
Брифінг. Що насправді відбувається в Техасі, і до чого тут Росія
-
січень 26, 2024
Брифінг. Що відбувається з допомогою Україні в Конгресі
-
-
-
січень 23, 2024
Брифінг. Ракетні обстріли України у день засідання "Рамштайн"