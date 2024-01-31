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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Обмін полоненими: скільки ще залишаються в полоні Росії?

Брифінг. Обмін полоненими: скільки ще залишаються в полоні Росії?
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Брифінг. Обмін полоненими: скільки ще залишаються в полоні Росії?

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Брифінг Голосу Америки. Україна повернула додому 207 полонених: скільки ще залишаються в Росії? Коли ЗСУ отримають далекобійні бомби GLSDB зі США? І якою має бути стратегія Заходу, щоб зупинити Росію? Інтерв'ю з дослідницею Оленою Давлікановою. Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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