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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Столтенберг у Вашингтоні — головне

Студія Вашингтон. Столтенберг у Вашингтоні — головне
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Студія Вашингтон. Столтенберг у Вашингтоні — головне

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Вашингтоні: візит має на меті, зокрема допомогти переконати конгресменів схвалити додаткове фінансування для подальших пакетів допомоги Україні. У Конгресі США тривають суперечки щодо убезпечення південного кордону країни

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