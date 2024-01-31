Студія Вашингтон. Столтенберг у Вашингтоні — головне
Сьогодні у Студії Вашингтон. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Вашингтоні: візит має на меті, зокрема допомогти переконати конгресменів схвалити додаткове фінансування для подальших пакетів допомоги Україні. У Конгресі США тривають суперечки щодо убезпечення південного кордону країни
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січень 26, 2024
Студія Вашингтон. Угода щодо фінансування для України в Конгресі
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січень 24, 2024
Студія Вашингтон. Республіканці голосують на праймеріз у США
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січень 23, 2024
Студія Вашингтон. Десантіс вибув з президентських перегонів