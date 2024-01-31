Студія Вашингтон. Столтенберг у Вашингтоні — головне

Сьогодні у Студії Вашингтон. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Вашингтоні: візит має на меті, зокрема допомогти переконати конгресменів схвалити додаткове фінансування для подальших пакетів допомоги Україні. У Конгресі США тривають суперечки щодо убезпечення південного кордону країни