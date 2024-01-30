Студія Вашингтон. Ситуація на кордоні: позиції Білого Дому, Конгресу
Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент Джо Байден в черговий раз закликав Конгрес узгодити зміни до імміграційного законодавства. Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон заявив, що президенту не потрібні нові повноваження для врегулювання ситуації на кордоні. Проти угоди на вихідних виступив і колишній президент, Дональд Трамп.
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