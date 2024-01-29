У Київ прибули американські інспектори для нагляду за використанням допомоги США для України. Що насправді відбувається в Техасі на кордоні США з Мексикою. Джо Байден заявив, що США "дадуть відповідь" після того, як троє американських військових загинули в Йорданії. Євросоюз вимагає перевірити Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям.
Час-Time. Байден: США дадуть відповідь. Заява щодо загибелі військових
- Голос Америки
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