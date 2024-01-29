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Час-Time

Час-Time. Байден: США дадуть відповідь. Заява щодо загибелі військових

  • Голос Америки
Час-Time. Байден: США дадуть відповідь. Заява щодо загибелі військових
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Час-Time. Байден: США дадуть відповідь. Заява щодо загибелі військових

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В ефірі Час-Time. Столтенберг: Допомога Україні – інвестиція у безпеку союзників по НАТО, і вона повинна продовжуватись. Як тривають перемовини щодо кордону у США і яке майбутнє допомоги для України: деталі з Конгресу.

У Київ прибули американські інспектори для нагляду за використанням допомоги США для України. Що насправді відбувається в Техасі на кордоні США з Мексикою. Джо Байден заявив, що США "дадуть відповідь" після того, як троє американських військових загинули в Йорданії. Євросоюз вимагає перевірити Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям.

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