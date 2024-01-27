Студія Вашингтон. У Конгресі не можуть дійти згоди у питанні кордону

Сьогодні у Студії Вашингтон.Спікер Палати представників Майк Джонсон надіслав листа законодавцям, в якому висловив сумнів, що республіканцям і демократам вдасться досягнути будь-якої угоди про безпеку американського кордону та фінансування допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. НАТО розпочало і найбільші військові навчання з часів Холодної війни – "Непохитний захисник".