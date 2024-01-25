Час-Time. Угода щодо допомоги Україні у Конгресі може зірватися

ЗМІ повідомляють про те, що колишній президент Дональд Трамп закликає республіканців у Конгресі не йти на компроміс з демократами щодо угоди про посилення безпеки американського кордону бо хоче отримати від угоди більше. Від цих переговорів залежить доля запиту на додаткове фінансування для України. Іл-76 – легітимна воєнна ціль, а якщо РФ перевозила ним полонених, то це повністю їхня відповідальність – Гюндуз Мамедов. Коли США можуть почати конфіскацію російських активів і передачу їх Україні? Мстислав Чернов про номінацію на «Оскар»: це перш за все означає велику відповідальність перед маріупольцями та й загалом – усіма українцями.