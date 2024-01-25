Студія Вашингтон. Перемога Трампа на праймеріз в Нью-Гемпширі. Що далі

Сьогодні у Студії Вашингтон. Дональд Трамп - на крок ближче до республіканської номінації у президенти. Напередодні він переміг на партійних виборах, праймеріз, у Нью-Гемпширі. Як відбувалися праймеріз в Нью-Гемпширі та які особливості підрахунку голосів. Реакція Дональда Трампа й Ніккі Гейлі на результати. Що означають ці результати для майбутнього перегонів та чи лишаються у Ніккі Гейлі шанси перешкодити Дональду Трампу стати єдиним кандидатом від республіканської партії.