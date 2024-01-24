Час-Time. Падіння Іл-76. Перемога Трампа в Нью-Гемпширі
В ефірі Час-Time. Реакція Білого дому на падіння Іл-76. Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі. Що далі і які шанси Ніккі Гейлі проти Трампа? Ситуація в Конгресі щодо допомоги Україні та передачі російських активів. Множинне громадянство не для всіх. Громадяни яких країн зможуть отримати українські паспорти. Значення візиту прем’єра Словаччини до Ужгорода.
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