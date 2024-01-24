Брифінг. Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі. Які шанси Гейлі?

Брифінг Голосу Америки. Як західні ЗМІ висвітлюють падіння Іл-76 в Росії? Дональд Трамп здобув ще одну перемогу на партійних виборах. Чи є у Ніккі Гейлі шанс завадити йому стати єдиним кандидатом від республіканської партії? Включення із Нью-Гемпшира. Чи готові в Німеччині надати Україні ракети Taurus? Розмова із Сергієм Сумленним. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.