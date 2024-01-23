Час-Time. Україні потрібно більше ППО:Результати засідання «Рамштайн»
В ефірі Час-Time. Джон Кірбі: "українці вимушені приймати важкі рішення про те, які ракети ППО використовувати, а які зберегти на інший день". Реакція Білого дому на удари РФ по українським містам 23 січня. “Рамштайн”: Надати Україні більше систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення закликав союзників міністр оборони США Ллойд Остін. Ніккі Гейлі чи Дональд Трамп - такий вибір стоїть перед республіканцями Нью-Гемпшира, де сьогодні відбуваються партійні вибори. Президенту США не потрібно додаткових повноважень, щоб передати Україні заморожені російські активи – міжнародна юристка. Історія переселенців: Хлопчик з розладом аутистичного спекрту з окупованого Бердянська Запорізької області передбачив війну.
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