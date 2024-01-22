Час-Time. «Хочемо, щоб Україна виграла цю війну» – Джон Кірбі

В ефірі Час-Time. «Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну», – Джон Кірбі. Губернатор Флориди Рон Десантіс вибув з президентських перегонів і підтримав Дональда Трампа. Експерти у США прокоментували заяви Трампа про війну в Україні. Радбез ООН зібрався на засідання, присвячене Україні: як реагують на участь Сергія Лаврова. Прем'єр Польщі Дональд Туск прибув до Києва. Сенси свободи — як мобільний додаток пояснює іноземцям Україну за 15 хвилин.