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Час-Time

Час-Time. «Хочемо, щоб Україна виграла цю війну» – Джон Кірбі

Час-Time. «Хочемо, щоб Україна виграла цю війну» – Джон Кірбі
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Час-Time. «Хочемо, щоб Україна виграла цю війну» – Джон Кірбі

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В ефірі Час-Time. «Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну», – Джон Кірбі. Губернатор Флориди Рон Десантіс вибув з президентських перегонів і підтримав Дональда Трампа. Експерти у США прокоментували заяви Трампа про війну в Україні. Радбез ООН зібрався на засідання, присвячене Україні: як реагують на участь Сергія Лаврова. Прем'єр Польщі Дональд Туск прибув до Києва. Сенси свободи — як мобільний додаток пояснює іноземцям Україну за 15 хвилин.

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