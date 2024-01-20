Студія Вашингтон. США знову уникнули шатдауну. Подробиці
Сьогодні у Студії Вашингтон. Обидві палати Конгресу схвалили нову короткострокову резолюцію про фінансування федерального уряду до початку березня. Це вже третє відтермінування повного бюджету на 2024. У Вашингтоні триває конференція мерів американських міст. На конференцію до США приїхав міський голова Львова Андрій Садовий. Остап Яриш поговорив з ним про те, як співпраця на рівні міст може зміцнити міжнародну підтримку України — і який досвід українських громад може бути цінним для західних партнерів.
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