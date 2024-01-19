Брифінг. Чи може Білий дім надати допомогу Україні в обхід Конгресу?

Брифінг Голосу Америки. Конгрес погодив тимчасовий бюджет - коли розглянуть допомогу Україні? Чи може Білий дім надіслати озброєння без схвалення законодавців? І як американців переконують у важливості підтримки України? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.