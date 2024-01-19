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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Результати переговорів Байдена із республіканцями

Студія Вашингтон. Результати переговорів Байдена із республіканцями
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Студія Вашингтон. Результати переговорів Байдена із республіканцями

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Після зустрічі з президентом США Джо Байденом лідери Конгресу висловили оптимізм щодо шансів схвалити додаткову допомогу Україні. Водночас республіканці в Конгресі і далі наполягають на змінах, які мають відбутися на кордонах, перш ніж вони будуть готові обговорювати Україну.

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