Студія Вашингтон. Результати переговорів Байдена із республіканцями
Сьогодні у Студії Вашингтон. Після зустрічі з президентом США Джо Байденом лідери Конгресу висловили оптимізм щодо шансів схвалити додаткову допомогу Україні. Водночас республіканці в Конгресі і далі наполягають на змінах, які мають відбутися на кордонах, перш ніж вони будуть готові обговорювати Україну.
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