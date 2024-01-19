Студія Вашингтон. Результати переговорів Байдена із республіканцями

Сьогодні у Студії Вашингтон. Після зустрічі з президентом США Джо Байденом лідери Конгресу висловили оптимізм щодо шансів схвалити додаткову допомогу Україні. Водночас республіканці в Конгресі і далі наполягають на змінах, які мають відбутися на кордонах, перш ніж вони будуть готові обговорювати Україну.