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Час-Time

Час-Time. Байден: більшість членів Конгресу підтримує допомогу Україні

Час-Time. Байден: більшість членів Конгресу підтримує допомогу Україні
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Час-Time. Байден: більшість членів Конгресу підтримує допомогу Україні

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В ефірі Час- Time. Після зустрічі з президентом США Джо Байденом демократи у Конгресі висловили оптимізм щодо шансів схвалити додаткову допомогу Україні, водночас республіканці в Конгресі і далі наполягають на змінах, які мають відбутися на кордонах, перш ніж вони будуть готові обговорювати Україну. Андрій Садовий: Авіаційне сполучення з Україною може відновитись вже у 2024 році. Як у Бельгії шанують полеглих українських воїнів. Тур фермерськими штатами Америки на підтримку України. Збирає повний зал: Археологічну оперу «Чорнобильдорф» українських авторів показують у Нью-Йорку.

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