Брифінг. Байден і республіканці: чи погодили фінансування для України
Брифінг Голосу Америки. Якими результатами завершилася зустріч президента Байдена із лідерами Конгресу у Білому Домі? Коли республіканці розблокують допомогу Україні? Включення із Конгресу. Американські експерти діляться своїми прогнозами про те, чи зможуть демократи і республіканці домовитися про кордон і продовжити підтримку Києва. Політична криза у Польщі - що це означає для України. Пояснює Мирослава Гонгадзе. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.
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