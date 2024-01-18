Брифінг. Байден і республіканці: чи погодили фінансування для України

Брифінг Голосу Америки. Якими результатами завершилася зустріч президента Байдена із лідерами Конгресу у Білому Домі? Коли республіканці розблокують допомогу Україні? Включення із Конгресу. Американські експерти діляться своїми прогнозами про те, чи зможуть демократи і республіканці домовитися про кордон і продовжити підтримку Києва. Політична криза у Польщі - що це означає для України. Пояснює Мирослава Гонгадзе. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.