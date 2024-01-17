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Час-Time

Час-Time. Байден і лідери Конгресу говорять про Україну у Білому Домі

Час-Time. Байден і лідери Конгресу говорять про Україну у Білому Домі
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Час-Time. Байден і лідери Конгресу говорять про Україну у Білому Домі

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В ефірі Час-Time. Джо Байден зустрічається з лідерами Конгресу з метою подолати блокування подальшої безпекової підтримки для України. Чому іноземці закликають США допомагати Україні. Американський експерт з дослідження повітряних сил про наслідки збиття російського A-50. Екскомандувач армією США в Європі оцінив українську ППО та збиття А-50. Які галузі української економіки мають найбільший потенціал для інвесторів та чи є на Заході підтримка ідеї передачі Києву заморожених російських активів - розповіла Ярослава Джонсон, засновниця Українського дому у Давосі.

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