Брифінг. Франція та Британія надають більше зброї Україні

Брифінг Голосу Америки. Байден зустрічається з лідерами Конгресу, щоб обговорити допомогу Україні. Європейські країни нарощують свою підтримку на тлі відсутності допомоги зі США. Як українці з допомогою гумору борються з російською дезінформацією. Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.