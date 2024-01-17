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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Франція та Британія надають більше зброї Україні

Брифінг. Франція та Британія надають більше зброї Україні
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Брифінг. Франція та Британія надають більше зброї Україні

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Брифінг Голосу Америки. Байден зустрічається з лідерами Конгресу, щоб обговорити допомогу Україні. Європейські країни нарощують свою підтримку на тлі відсутності допомоги зі США. Як українці з допомогою гумору борються з російською дезінформацією. Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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