Час-Time. Реакції на новини про А-50. Все про кокуси в Айові
В ефірі Час-Time. Експерти називають можливе збиття російського літака А-50 "дуже операційно важливою" втратою для росіян. В Айові відбуваються партійні вибори: чому ці кокуси важливі і які настрої виборців. Як Україна представлена у Давосі, і чого очікувати від форуму. Аналітики: саме зараз на тлі зволікань з затвердженням великих пакетів допомоги в ЄС та США шанси України переконати Захід віддати їй кремлівські гроші зросли. Бронежилети для вагітних, заборона зайця-русака і пам'ятник "наркозалежності" Зеленського: фейки РФ про Україну.
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