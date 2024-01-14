Конгрес досяг згоди щодо тимчасового фінансування уряду - ЗМІ

Палата представників і Сенат досягли згоди щодо тимчасового фінансування уряду, яка дозволить уникнути припинення роботи уряду в найближчі кілька тижнів, повідомляє NBC News з посиланням на три джерела, знайомі з цим питанням. Угода дозволить фінансувати різні відомства уряду до 1 та 8 березня.

Короткостроковий законопроект має бути прийнятий Палатою представників та Сенатом до п’ятниці, 19 січня, щоб уникнути часткового припинення роботи уряду.

Спікер Майк Джонсон збирається провести телефонну розмову з іншими республіканцями Палати представників о 20:00 в неділю, щоб обговорити питання витрат. За словами прес-секретаря лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера очікується, що текст тимчасової резолюції щодо фінансування уряду буде опубліковано в Інтернеті в неділю ввечері, повідомив The Hill.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 8 січня американські законодавці домовились про основні параметри бюджету на 2024 рік. Про домовленість, яка встановлює основні бюджетні витрати на рівні понад 1,6 трлн дол. спільно заявили лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер та спікер Палати представників США Майк Джонсон.

Якщо обидві палати Конгресу США не приймуть 12 законопроєктів, необхідних для фінансування уряду, кошти завершаться 19 січня для програм з транспорту, житлового комплексу, сільського господарства, енергетики, ветеранів та військового будівництва, пояснює Reuters. Фінансування для інших сфер діяльності уряду, включаючи оборону, діятиме до 2 лютого.

Президент США Джо Байден привітав домовленість, вказавши, що передбачений рівень фінансування відповідає рівню, узгодженому з обома партіями, а також "відкидає значні скорочення програм, на які розраховують родини, що важко працюють".

Джонсон назвав домовленість "найсприятливішою угодою щодо бюджету, якої республіканці досягали більш ніж за десять років", хоч і визнав, що вона "не задовольнить усіх", бо не скорочує видатки так, "як багато хто хотів би".

Домовленість не включає положення про додаткову допомогу Україні та Ізраїлю, повідомляє Financial Times. Це додаткове фінансування Конгрес розглядатиме окремо.