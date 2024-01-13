Студія Вашингтон. Авіаудари США і Великої Британії по об’єктах хуситів
Сьогодні в Студії Вашингтон. США та Велика Британія за підтримки групи союзників завдали авіаудари по об’єктах, пов’язаних із підтримуваними Іраном бойовиками хуситами в Ємені. Це перші удари, спрямовані проти хуситів, відколи вони почали напади на торговельні судна в Червоному морі наприкінці минулого року.
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