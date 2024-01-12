Час-Time. Україна та Велика Британія уклали безпекову угоду

В ефірі Час-Time. Велика Британія надала Україні пакет допомоги на понад 3 мільярди доларів. Київ та Лондон підписали угоду у сфері безпеки на десять років. Туреччина, Болгарія та Румунія будуть спільно протидіяти морським мінам, які загрожують судноплавству в Чорному морі. США та Велика Британія за підтримки низки союзників завдали авіаудари по об’єктах, пов’язаних із підтримуваними Іраном бойовиками хуситами в Ємені. Немає достовірних доказів незаконного розповсюдження передового озброєння, яке США надають Україні — про це заявив речник Міноборони США Пет Райдер. У Пентагону залишилось понад 4 мільярди у повноваженнях для надання зброї для України, але вони не мають коштів для поповнення власних запасів, на випадок якщо їх витратять.Три українські стартапи стали лауреатами престижної нагороди у сфері інновацій під час виставки побутової електроніки у Лас-Вегас.