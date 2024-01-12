Брифінг. Удар США та Британії по хуситах, візит Сунака в Київ: основне
Брифінг Голосу Америки. Наскільки серйозним є удар США та Британії по хуситах у Ємені? З чим Ріші Сунак приїхав до Києва? І що потрібно зробити для передачі Україні заморожених російських мільярдів? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.
Випуски
-
-
січень 10, 2024
Брифінг. Росія використала ракети з КНДР: як відповість Захід?
-
січень 09, 2024
Брифінг. Конгрес повернувся до роботи. Чого чекати Україні?
-
-
січень 05, 2024
Брифінг. Пентагон заперечив знищення протермінованих ATACMS
-