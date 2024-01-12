Брифінг. Удар США та Британії по хуситах, візит Сунака в Київ: основне

Брифінг Голосу Америки. Наскільки серйозним є удар США та Британії по хуситах у Ємені? З чим Ріші Сунак приїхав до Києва? І що потрібно зробити для передачі Україні заморожених російських мільярдів? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.