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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Дебати Ніккі Гейлі та Рона ДеСантіса: суперечка про Україну

Брифінг. Дебати Ніккі Гейлі та Рона ДеСантіса: суперечка про Україну
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Брифінг. Дебати Ніккі Гейлі та Рона ДеСантіса: суперечка про Україну

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Брифінг Голосу Америки. Суперечка про Україну на дебатах республіканців: про що говорили ДеСантіс і Гейлі? Коли в небі України зʼявляться перші F-16? І що відбувається в Еквадорі? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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