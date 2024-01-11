Брифінг. Дебати Ніккі Гейлі та Рона ДеСантіса: суперечка про Україну
Брифінг Голосу Америки. Суперечка про Україну на дебатах республіканців: про що говорили ДеСантіс і Гейлі? Коли в небі України зʼявляться перші F-16? І що відбувається в Еквадорі? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.
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