Брифінг. Дебати Ніккі Гейлі та Рона ДеСантіса: суперечка про Україну

Брифінг Голосу Америки. Суперечка про Україну на дебатах республіканців: про що говорили ДеСантіс і Гейлі? Коли в небі України зʼявляться перші F-16? І що відбувається в Еквадорі? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.