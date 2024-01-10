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Час-Time

Час-Time. Зеленський у країнах Балтії. Рада Україна-НАТО

Час-Time. Зеленський у країнах Балтії. Рада Україна-НАТО
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Час-Time. Зеленський у країнах Балтії. Рада Україна-НАТО

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В ефірі Час-Time. Результати Ради Україна - НАТО та візиту Зеленського до Литви. Використання Росією зброї КНДР обговорили в ООН. Англійська стане обов'язковою для українських посадовців і військових. У Мінцифри розповіли, як навчатимуть українців. Як тренують службових собак для роботи в умовах війни. Відеоігри та сфера ІТ: український стартап допомагає опанувати сучасні професії.

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