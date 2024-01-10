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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Росія використала ракети з КНДР: як відповість Захід?

Брифінг. Росія використала ракети з КНДР: як відповість Захід?
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Брифінг. Росія використала ракети з КНДР: як відповість Захід?

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Брифінг Голосу Америки. Радбез ООН зібрався через використання Росією ракет з КНДР - які будуть наслідки для Москви? В очільника Пентагону Ллойда Остіна виявили рак - чому про це довго не повідомляли? Виставка споживчої електроніки CES в Лас-Вегасі - що привезла Україна? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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