Брифінг. Росія використала ракети з КНДР: як відповість Захід?
Брифінг Голосу Америки. Радбез ООН зібрався через використання Росією ракет з КНДР - які будуть наслідки для Москви? В очільника Пентагону Ллойда Остіна виявили рак - чому про це довго не повідомляли? Виставка споживчої електроніки CES в Лас-Вегасі - що привезла Україна? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.
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