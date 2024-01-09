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Час-Time

Час-Time. Чи зможе Конгрес США домовитися про допомогу Україні?

Час-Time. Чи зможе Конгрес США домовитися про допомогу Україні?
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Час-Time. Чи зможе Конгрес США домовитися про допомогу Україні?

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В ефірі Час- Time. Чи вдасться Конгресу США уникнути чергової загрози шатдауну і як це питання впливає на допомогу Україні? Дональд Трамп – знову у федеральному суді. Відкриття CES – які технологічні новинки цього року привезли українці до Лас-Вегаса? Чи використовує Росія північно-корейську зброю у війні проти України. Як українські діти оговтуються від шоку після ракетних атак і на що радять звертати увагу психологи?

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