Брифінг. Конгрес повернувся до роботи. Чого чекати Україні?

Брифінг Голосу Америки. Коли конгресмени можуть схвалити додаткове фінансування для України? Включення із Капітолійського пагорбу. Дональд Трамп - знову у федеральному суді. Що вирішується сьогодні у Вашингтоні? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.