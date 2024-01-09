Брифінг. Конгрес повернувся до роботи. Чого чекати Україні?
Брифінг Голосу Америки. Коли конгресмени можуть схвалити додаткове фінансування для України? Включення із Капітолійського пагорбу. Дональд Трамп - знову у федеральному суді. Що вирішується сьогодні у Вашингтоні? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.
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