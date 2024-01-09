Розвідка Британії оцінила збитки Росії від ударів ЗСУ по аеродромах у Саках і Севастополі

Останні удари Збройних сил України по аеродромах в окупованому Криму завдали «значної шкоди» військовій інфраструктурі, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Як зазначається у зведенні, Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України заявило, що 4 січня Збройні сили України атакували російські об’єкти на аеродромах у місті Саки та Севастополі.

«Ці атаки, ймовірно, погіршили поінформованість і прикриття російської ППО над кримським регіоном», – йдеться у повідомленні.

Британські розвідники зазначають, що «у відповідь Росія 8 січня завдала низку ракетних ударів по території України, націлених на кілька міст, включаючи Кривий Ріг та Запоріжжя».

«Це ще раз демонструє неефективність російської ППО у захисті ключових об'єктів, попри її підвищену готовність. Сценарій російської відповіді, ймовірно, свідчить про рівень успіху, досягнутий діями українських Збройних сил 4 січня 2024 року», – повідомили в Міноборони Британії.

6 січня Повітряні сили Збройних сил України натякнули, що ймовірно, уразили аеродром Саки на території окупованого Росією Криму

Ввечері 4 січня в соцмережах повідомляли про звуки вибухів в окупованому Криму, російських Бєлгороді і Новоросійську.

Раніше 4 січня кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що в Севастополі було чути близько 10 вибухів після оголошення повітряної тривоги. Підконтрольний Росії голова міста Михайло Развожаєв заявив, що «збито кілька повітряних цілей», а Міноборони РФ у своєму повідомленні заявило про нібито знищення 10 ракет над Кримом.

Згодом управління стратегічних комунікацій Збройних сил України заявило, що українські військові вдень 4 січня уразили командний пункт з’єднання російських військ поблизу Севастополя в окупованому Криму.

Влада російських регіонів, що межують з Україною, регулярно повідомляє про обстріли і удари безпілотниками з боку ЗСУ після початку повномасштабного російського вторгнення. Київ ці інциденти не коментує.