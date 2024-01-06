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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Доля американських ракет ATACMS

Студія Вашингтон. Доля американських ракет ATACMS
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Студія Вашингтон. Доля американських ракет ATACMS

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Сьогодні в Студії Вашингтон. В Пентагоні заперечили інформацію в ЗМІ, що США начебто збираються знищити ракети ATACMS, у яких закінчується термін придатності. “Я бачив ці повідомлення в ЗМІ. Ми ознайомились з ними, і це неправда”, — заявив речник Міноборони США Пет Райдер у відповідь на запитання Голосу Америки. Водночас у Пентагоні повідомляють, що продовжують працювати з Конгресом, щоб розв'язувати питання додаткового фінансування України для продовження надання озброєння.

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