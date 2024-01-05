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Час-Time

Час-Time. Бойовиків ХАМАСу стимулюють наркотиками

Час-Time. Бойовиків ХАМАСу стимулюють наркотиками
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Час-Time. Бойовиків ХАМАСу стимулюють наркотиками

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В ефірі Час-Time. У Пентагоні заперечили інформацію в ЗМІ, що Сполучені Штати начебто збираються знищити ракети ATACMS, у яких закінчується термін придатності — повідомив речник Міноборони США Пет Райдер. Компанії Дональда Трампа отримали мільйони доларів від іноземних урядів, коли він був президентом, йдеться у звіті Комітету з нагляду Палати представників. Шість місяців російського полону — історія 20-річного бійця Нацгвардії Азов Антона Штукіна, який брав участь в обороні Маріуполя, пережив російський полон в Оленівці та Донецьку, катування і голод. Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер вирушив на Близький Схід. Бойовики ХАМАСу вживали наркотичні речовини для підвищення витривалості. Неприбуткова волонтерська організація Лелека Фаундейшн, яку заснували волонтери в Каліфорнії ще у 2014 році, постачає лінію фронту якісними засобами тактичної медицини.

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