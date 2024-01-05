Брифінг. Пентагон заперечив знищення протермінованих ATACMS

Брифінг Голосу Америки. Як Пентагон коментує інформацію про начебто знищення протермінованих ATACMS? Чому західні країни досі вагаються з конфіскацією російських активів? І як американські військові експерти коментують роботу українських сил ППО? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.