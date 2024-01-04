Час-Time. Нові кроки США через співпрацю РФ з Іраном та КНДР

В ефірі Час-Time. США мають інформацію, що Північна Корея надала Росії балістичні ракети та пускові установи до них – США та союзники готують відповідь на взаємодію Росії із КНДР та Іраном. Яким буде 2024 рік для українських військових - український прорив, перемога Росії чи початок мирних переговорів – думки експертів. США та 12 інших країн оприлюднили ультиматум підтримуваним Іраном хуситам з вимогою припинити напади на судна в Червоному морі. Ситуація на кордоні США із Мексикою – деталі візиту делегації з республіканців на чолі зі спікером Палати представників. Юридичні справи проти колишнього президента Дональда Трампа – розвиток подій. Гарантія недоторканості: Що відомо про новий закон, який підписав Олександр Лукашенко? Українські циркачі у американському Колорадо-Спрінг запросили жителів на виставу «Молитва за Україну».