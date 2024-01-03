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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Британська розвідка і військові експерти аналізують атаки Росії

Брифінг. Британська розвідка і військові експерти аналізують атаки Росії
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Брифінг. Британська розвідка і військові експерти аналізують атаки Росії

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Брифінг Голосу Америки. Британська розвідка вбачає у російських масованих атаках певну зміну стратегії Москви. Що можуть зробити Європа і США, аби російські задуми зазнали поразки?

Військові аналітики оцінюють, чи може Росія вичерпати власні запаси ракет, і яке озброєння найбільше необхідне Україні нині від західних партнерів. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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