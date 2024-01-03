Брифінг. Британська розвідка і військові експерти аналізують атаки Росії

Військові аналітики оцінюють, чи може Росія вичерпати власні запаси ракет, і яке озброєння найбільше необхідне Україні нині від західних партнерів. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.
Випуски
-
-
січень 01, 2024
Брифінг. Україна-США. Підсумки 2023. Погляд у 2024
-
грудень 29, 2023
Брифінг. Масована атака на Україну. Як реагують у США та Європі?
-
грудень 28, 2023
Брифінг. Коли Україна отримає перші винищувачі F-16?
-
грудень 27, 2023
Брифінг. Що з ленд-лізом: чому Конгрес не продовжив дію закону?
-
грудень 26, 2023
Брифінг. "Новочеркаськ" затонув. Реакція західних ЗМІ на атаку ЗСУ