Брифінг. Британська розвідка і військові експерти аналізують атаки Росії

Військові аналітики оцінюють, чи може Росія вичерпати власні запаси ракет, і яке озброєння найбільше необхідне Україні нині від західних партнерів. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.