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Час-Time

Час-Time. Посилити ППО, спроможності ЗСУ: Захід реагує на атаку РФ

Час-Time. Посилити ППО, спроможності ЗСУ: Захід реагує на атаку РФ
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Час-Time. Посилити ППО, спроможності ЗСУ: Захід реагує на атаку РФ

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В ефірі Час-Тайм. Яка інша країна, окрім США, може взяти лідерство у зміцненні української ППО? Чому такі масовані атаки РФ по Україні відбуваються саме зараз, і як це, на думку експертів, може змінити хід війни? Волонтери та перехожі у Києві розповіли, як на них психологічно впливають постійні атаки, до чого спонукають, і чи розраховують на допомогу Заходу. Президент Джо Байден: Вашингтон готовий допомогти японцям усім необхідним після потужного землетрусу. Підсумки 2023: Чи вдалося країнам-членам мінімізувати вплив Росії в ООН. Війна та дрони: експертний погляд у майбутнє. Вусатий челендж на підтримку України провели у Лос-Анджелесі активісти фундації Stand with Ukraine.

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